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Bursa'da park halindeki tırda bulunan battaniyeler ekipleri alarma geçirdi

16.03.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü kabininde kabarık duran battaniyenin altında öldüğü sanılan şoförün çarşıda alışveriş yaptığı ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir park halinde olan bir tırın içindeki battaniyeye sarılıp öldüğü sanılan sürücünün çarşıda alışveriş yaptığı belirlendi.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de yaklaşık bir aydır park halinde olan bir tırdan şüphelenen vatandaşlar, aracı kontrol etmek istedi.

Tırın sürücü kabininde kabarık duran battaniyeleri görenler, aracın camlarına vurdu ancak cevap alamadı.

Sürücünün battaniyenin altında öldüğünü zanneden bu kişiler, durumu ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

- Hırsızlara karşı önlem almış

Polisler telefonla aracın ruhsat sahibine, diğer ekipler içeride olduğu zannedilen sürücüye ulaşmaya çalıştı.

Tır sahibine ulaşan polisler, durumu anlattı. Araç sahibi, tırı oğlunun kullandığını ve çarşıda alışverişte olduğunu, içeride kimsenin bulunmadığını söyledi.

Sürücünün, hırsızlık amacıyla gelen olursa araçta birisinin bulunduğu izlenimi vermek için battaniyeleri bu şekilde bıraktığı öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler, görev noktalarına döndü.

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