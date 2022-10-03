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Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli tutuklandı

03.10.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sahte dolar sürülmeye çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüpheli Memduh T'yi gözaltına aldı. Bu kişinin evinde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 62 adet 100 dolar ele geçirildi.

Ayrıca, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında zanlının "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edildi.

Memduh T, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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