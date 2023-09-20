YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da polis aracı, taksi ve servisin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bursa'da polis aracı, taksi ve servisin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

20.09.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polis aracı, servis minibüsü ve taksinin çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

Bursa'da polis aracı, taksi ve servisin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı ile Asım Ş. idaresindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve Göksel Ç. yönetimindeki 16 T 0645 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, isimleri öğrenilemeyen 3 polis memuru ile servisteki 3 yolcu yaralandı.

Yaralı polisler Çekirge Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te iki grup arasında yan bakma kavgası: 1’i ağır 2 yaralıGaziantep’te iki grup arasında yan bakma kavgası: 1’i ağır 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Alkolü fazla kaçırınca komaya girip hastanelik olduAlkolü fazla kaçırınca komaya girip hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:02
İkindi
16:30
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Örnek eczanesi
Yildirim
Ömer eczanesi
Inegol
Engin eczanesi
Gemlik
Mutlu eczanesi
Mudanya
Şifa eczanesi
Keles
Yalçin eczanesi
Orhaneli
Bayer eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.