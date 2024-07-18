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Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı

AA AA
18.07.2024 09:06
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 1 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik şok denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, Maltepe Mahallesi 2. Yağız Sokak'ta şüphe üzerine 46 MA 0321 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, motosikletiyle kaçarken Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesi'nde bir araca çarptı.

Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Bakri D, ekiplerce yakalandı.

Yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde ve motosikletin yan çantasında yapılan aramada 1 kilo 54 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ile uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu

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