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Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 01:52 | Son Güncelleme

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı.

İş yerinde yapılan kontrollerde, içeride kalabalık bir grubun bulunduğunu, iş yeri ruhsatının olmadığını ve sigara içildiğini tespit eden ekipler, idari işlem uyguladı.

İçeride bulunan 14 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 44 bin 100 lira idari para cezası veren ekipler, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle iş yerini mühürledi.

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