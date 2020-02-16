Bursa'da sahaya giren küçük taraftarı Traore "yakaladı"

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor'un Adana Demirspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sahaya giren ve polisi peşinden koşturan Bursasporlu küçük taraftarı, futbolculardan Traore yakaladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın ardından Bursasporlu futbolcular ve taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Bu sırada 10 yaşlarındaki bir Bursaspor taraftarının saha içine girip koştuğunu gören görevli polisler, küçük taraftarı yakalamaya çalıştı.
Polisin çocuğu kovaladığını gören futbolculardan Traore, emniyet güçlerinden önce çocuğu yakalayıp sarıldı. Gülümseten anların yaşandığı sahada Traore, küçük taraftara üzerindeki formayı hediye etti.
Traore, daha sonra çocuğu saha kenarına çıkardı.
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