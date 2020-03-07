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Bursa'da sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

BURSA HABERLERİ  | 07.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Bursa'da sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Mahallesi'nde iki kişinin ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürecekleri istihbaratı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler N.K. ve S.A. kaldıkları evde yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada yabancı menşeili ve bandrollü 38 şişe içki, 23 litre sahte içki, yüzer litrelik 3 bidon, damıtma cihazı, 1000 litre fermente ve 100 litre damıtılmış alkol ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kaçak Içki Operasyon

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