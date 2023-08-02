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Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

02.08.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobilya ve orman ürünlerine yönelik üretim yapan 10 civarındaki fabrikada hasar tespit çalışmaları da yapılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak yayılan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınabilen yangında ekiplerin çalışması iş makineleriyle sürüyor.

Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan alevlerin yol açtığı zarara ilişkin tespitler de yapılıyor.

Fabrikaların bazı bölümlerinin yer yer çöktüğü, zaman zaman alevlenmeler görülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tesislerde oluşan zarar ve yürütülen çalışmalar dron ile de görüntülendi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tek çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.

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