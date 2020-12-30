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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol edilen şüphelilerde uyuşturucu madde bulundu

BURSA HABERLERİ  | 30.12.2020 23:36 | Son Güncelleme

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol edilen şüphelilerde uyuşturucu madde bulundu

Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şüphe üzerine arama yapılan 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y. idaresindeki 54 AEK 393 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 13,5 gram sentetik uyuşturucu ile 2 adet tabanca, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

- Cami tuvaletinde uyuşturucuyla yakalandı

İnegöl Kasım Efendi Caddesi'ndeki Altınbaş Camisi'nin tuvaletinden ses geldiğini fark eden bekçiler, içeriyi kontrol etti.

Tuvaletteki E.O'nun üzerini arayan bekçiler bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan E.O, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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