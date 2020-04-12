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  4. Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişi uygulama noktasına takıldı

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişi uygulama noktasına takıldı

BURSA HABERLERİ  | 12.04.2020 16:10 | Son Güncelleme

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişi uygulama noktasına takıldı

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bursa'da polis ve jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kentin trafik açısından kritik noktası olan Acemler uygulama noktasında bir aracı durduran polis ekibi, kimliksiz ve yasağa uymayan iki kişiyi fark etti.

Polis, yasakla ilgili idari para cezası için evrakı hazırlarken üzerinde kimlik çıkmayan D.D, gazetecilere saldırmaya çalıştı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağına uymayan D.D. ve M.U'ya idari para cezası uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ceza Sokağa çıkma yasağı

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