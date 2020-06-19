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Bursa’da sokak kedisine kök hücre tedavisi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 19.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Sokakta yaşayan ve yaşadığı rahatsızlık sonrasında bir hayırsever tarafından veteriner hekime götürülen kedi için Mustafakemalpaşa’da bir ilk olarak kök hücre tedavisi uygulandı.Yaşadığı rahatsızlık sonrasında tedavi altına alınan Can isimli kediye Uzman Veterinerlik Kliniği’nde Veteriner Hekim Eray Ortalık tarafından mezenkimal kök hücre işlemi yapıldı.

Bursa’da sokak kedisine kök hücre tedavisi

Sokakta yaşayan ve yaşadığı rahatsızlık sonrasında bir hayırsever tarafından veteriner hekime götürülen kedi için Mustafakemalpaşa’da bir ilk olarak kök hücre tedavisi uygulandı.
Yaşadığı rahatsızlık sonrasında tedavi altına alınan Can isimli kediye Uzman Veterinerlik Kliniği’nde Veteriner Hekim Eray Ortalık tarafından mezenkimal kök hücre işlemi yapıldı. Uygulanan operasyon Mustafakemalpaşa’da bir ilk olurken Can için kritik süreç başladı. Tedaviye cevap vermesi halinde Can’ın yeniden yürümesi ve hayatına normal bir şekilde devam etmesi mümkün olacak. Aksi halde ölümcül bir hastalık olan virüs nedeniyle Can yaşamını yitirebilecek. Tedavinin 15 gün ile 30 gün arasında etkisini göstermesi bekleniyor.
Can’dan alınan kan örnekleri İstanbul merkezli bir laboratuvara gönderildi. Yapılan analizler sonrasında hastalığa yönelik Can için özel üretimi yapılan kök hücre, özel bir araçla Mustafakemalpaşa’ya getirildi. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyon ile birlikte kök hücre tedavisi tamamlandı.
Bahçeli bir evde oturan hayırsever vatandaş, bahçesinde bulduğu ve Can ismini verdiği kedinin tüm masraflarını üstlendi. Bahçesinde kedileri beslediğini ve onların gerek beslenme gerekse de sağlıkları konusunda yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen hayırsever vatandaş, Can’ın yaşadığı bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, “Hayvanlara herkesin yardımcı olmasını istiyorum. Yaz dönemlerinde özellikle kaba koyacağımız bir su bile onlar için büyük bir önem taşıyor. Can için gerekli olan tüm işlemleri yaptık. Sağlığına kavuşması için dua ediyorum” dedi.

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