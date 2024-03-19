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Bursa’da ’Startup Yatırım Ekosistemi’ bir araya geliyor

İHA İHA
19.03.2024 10:58
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Girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren in4startups dijital platformu, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde "Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?" başlıklı bir program düzenliyor.

Programda startup yatırımcılığı konusunda bilgi sunumları, başarılı startup yatırım süreçlerinin vaka anlatımı ve yatırıma açık startupların sunumları gerçekleştirilecek. Program, başarılı yatırımcıların deneyimlerinden yararlanarak, yeni dönem startup yatırımcılarının yetiştirilmesine odaklanacak.

Program, katılımcılarına startup yatırımlarına dair geniş bilgiler sunmanın yanı sıra, gerçek yaşamdan alınmış örneklerle yatırım süreçlerini detaylı bir şekilde işleyecek. Bu özel program, alanında uzman pek çok konuşmacıyı ağırlayacak. Bu konuşmacılar, geçmişte gerçekleştirdikleri başarılı yatırımları, nasıl değerlendirme yaptıklarını, yatırım kararlarına nasıl vardıklarını ve yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişkinin nasıl kurulup, sürdürülmesi gerektiğini katılımcılarla paylaşacaklar. Bu interaktif sunumlar, katılımcılara yatırım yapma konusunda derinlemesine bir bakış açısı kazandırırken, aynı zamanda yatırım yapma sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı nasıl hazırlıklı olunabileceğini de gösterecek.

24 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlik Bursa ve çevre illerdeki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve startup yatırımcılığına ilgi duyan bireysel yatırımcıların farkındalıklarının arttırılmasını hedefliyor. Katılımcılara sunulan bu değerli bilgiler ve deneyimler, potansiyel yatırımcıların yatırım yaparken daha bilinçli kararlar almasını sağlayacak. Aynı zamanda, startup sahiplerine de projelerini geniş bir yatırımcı kitlesine sunma ve bu projeleri üzerinden geri bildirim alma şansı tanıyacak. Etkinliğin bir diğer önemli amacı da yatırımcılar ile girişimciler arasında sağlam ve uzun süreli iş ilişkileri kurulmasına zemin hazırlamak. Bu sayede hem girişimciler hem de yatırımcılar için karşılıklı fayda sağlayacak bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Program BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram’ın açılış konuşmasıyla başlayacak ve BEBKA girişimcilik faaliyetlerini anlatacak. Programda in4startups kurucu ortağı Ahmet Sefa Bir, Asya Ventures Yönetici Ortağı Şerafettin Özsoy gibi startup yatırım dünyasının önde gelen birçok ismi panelist olarak yer alacak.

PROGRAMIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

Girişimcilik faaliyetleri: BEBKA girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi sonuç odaklı programı detaylarını paylaşacak.
Deneyimli yatırımcıların katılımı: Sektörün önde gelen yatırımcıları, deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaşacak.
Vaka çalışmaları: Gerçekleşen başarılı startup yatırımlarının detaylı vaka çalışmaları ile katılımcılara yol gösterici bilgiler sunulacak.
Ağ kurma fırsatları: Program, benzer düşünen profesyoneller ve potansiyel yatırımcılarla etkileşim ve ağ kurma fırsatları sağlayacak.
İnteraktif oturumlar: Soru-cevap seansları ve panel tartışmaları ile katılımcılar, konuşmacılarla doğrudan etkileşime geçebilecekler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA ve in4startups, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunacak bu önemli etkinlik için tüm ilgili kişi ve kurumları Bursa’ya davet ediyor.
Katılım ve etkinlik detayları için in4startups.com adresini ziyaret edilebilir. Etkinlik Başvuru formu: https://forms.gle/tEQNZsv7CqYH4NPG6

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