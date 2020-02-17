Bursa'da su tankını çalmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Bursa'da, maden ocağına ait 30 ton kapasiteli su tankını çalmak isterken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kullanılmayan bir maden ocağındaki metal su tankını oksijen kaynağıyla kesen C.A, K.İ, F.G. ve A.A'yı yakaladı.

Çevrede inceleme yapan ekipler, 2 sanayi tipi oksijen tüpü, mutfak tüpü, balta, çekiç, zincir ve kazma ele geçirdi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

