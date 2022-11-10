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Bursa'da takla atarak iki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10.11.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan ve iki araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'da takla atarak iki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa-Orhangazi karayolunda seyreden Muhammet Ç. idaresindeki 77 DY 952 plakalı otomobil, Çeltikçi civarında kaldırıma çarparak takla attı.

Yol kenarında bulunan bir tesiste park halindeki iki araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ters dönen araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da takla atarak iki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Orhangazi yaralı

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