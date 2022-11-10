Bursa'da takla atarak iki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa-Orhangazi karayolunda seyreden Muhammet Ç. idaresindeki 77 DY 952 plakalı otomobil, Çeltikçi civarında kaldırıma çarparak takla attı.
Yol kenarında bulunan bir tesiste park halindeki iki araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ters dönen araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.