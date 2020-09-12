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Bursa'da tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 12.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kesici aletle yaralanmış halde bulunan baba tedavi altına alındı

Bursa'da tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde Sami Y. ile oğlu Nuri Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sami Y, oğluna silahla iki kez ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan Nuri Y, 112 Acil Servis ekibince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından birkaç sokak ileride kesici aletle yaralanmış halde bulunan Sami Y, Yüksek İhtisas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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