Bursa’da tehlikeli yolculuk amatör kameraya yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2 genç, elektrikli aracın üzerine oturarak dakikalarca seyrettiler. O anlar amatör kameraya yansırken, gören sürücüler şoke oldu.
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