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Bursa’da tehlikeli yolculuk amatör kameraya yansıdı

14.08.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gençlerin elektrikli araç üzerinde seyretmeleri amatör kameraya yansıdı.

Bursa’da tehlikeli yolculuk amatör kameraya yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2 genç, elektrikli aracın üzerine oturarak dakikalarca seyrettiler. O anlar amatör kameraya yansırken, gören sürücüler şoke oldu.

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