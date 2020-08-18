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Bursa'da temizlik işçisi yerde bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti

BURSA HABERLERİ  | 18.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesinde görevli temizlik işçisi Habib Çaylı: - "Haram para olduğu için almadım. Haram para istemiyorum. Bir fakirin parası olabilir. Biri ev almak için arabasını satmış olabilir. Bu yüzden polise teslim ettim"

Bursa'da bir temizlik işçisinin bulduğu 110 bin lira, sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim edildi.

Osmangazi Belediyesinde görevli Habib Çaylı (57), yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde temizlik için görevli olduğu bölgeye gittiğini söyledi.

Kaldırımı süpürürken ağaç altında bir poşet gördüğünü ve çöp zannederek aldığını belirten Çaylı, şöyle konuştu:

"Poşeti çöpe atarken açtım, içinde para var. Amirime haber verdim. Beraber aldık karakola götürdük. İki tane kredi borcum var. Ben haram para yemek istemedim. Benim borcum harcım vardı. Haram para olduğu için almadım. Haram para istemiyorum. Bir fakirin parası olabilir. Biri ev almak için arabasını satmış olabilir. Bu yüzden polise teslim ettim." diye konuştu.

Çaylı, amiri ile geldiği polis merkezinde içinde 110 bin lira olan poşeti sahibinin bulunması için tutanakla polis ekiplerine teslim etti.

Ekipler, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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