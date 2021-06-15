Bursa'da teyzesinin kızını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişi teyzesinin kızını bıçakla yaraladı.

İ.D. (48), Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde teyzesinin kızı S.A. (43) ile karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kadını bacağından bıçakla yaraladığı ileri sürülen İ.D. gözaltına alındı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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