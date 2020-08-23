YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 23.08.2020 21:59 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini, kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGazetecilere küfrettiGazetecilere küfretti
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Mersin'de kaybolan kişinin cesedi uçurumda bulundu
Mersin'de kaybolan kişinin cesedi uçurumda bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."
Serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki hayatını kaybetti
Serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki hayatını kaybetti
Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Bursa Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:16
Öğle
13:11
İkindi
16:56
Akşam
19:57
Yatsı
21:23

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Hale Nur Eczanesi
Nilufer
Hale Nur Eczanesi
Nilufer
Hale Nur Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.