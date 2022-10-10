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Bursa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

10.10.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyreden Ahmet Sefa idaresindeki 16 ALF 714 plakalı otomobil, Ümitalan mevkisinde aynı yönde giden Yusuf Çelik (58) yönetimindeki 18 KV 189 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Çelik ile her iki araçta bulunan Zekeriya Rızık (39), Ertekin Gökdemir (53) ve Muhammet Elhacı (20) yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara kara yolundaki trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İnegöl

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