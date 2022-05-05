Bursa'da trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasarlı trafik kazası sonrasında çıkan silahlı kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı hasarlı trafik kazasının ardından araçtan inen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken H.K, tabancayla Mustafa Yüncü (40) ile Yusuf Mutlu'yu (39) yaraladı.

Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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