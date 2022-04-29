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Bursa'da uçak kazasında ölen pilotun, kız arkadaşına evlenme teklifi görüntüleri ortaya çıktı

29.04.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uçak kazasında ölen pilotun, kız arkadaşına evlenme teklifi görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Bursa'da Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum'un, kız arkadaşına havada evlilik teklif ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 ay önce çekildiği belirtilen kayıtta, Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'yle havalandığı, bir süre sonra ise yüzüğü çıkararak evlenme teklifi ettiği görülüyor.

Yüce'nin teklifi "evet" olarak yanıtlaması ve çiftin mutlu anları da görüntülerde yer alıyor.

Öte yandan Otkum ile Yüce'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlanmayı planladıkları da belirtildi.

- Olay

Bursa'da 25 Nisan'da Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti.

Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Bursa

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