Bursa'da ulaşım kartı işlemlerinde "sosyal mesafe" için mobil uygulama dönemi

Yaklaşık 2,5 milyon Bursakart kullanıldığını ve günde 85 binin üzerinde dolum işlemi yapıldığını aktaran Aktaş, "Ofis yoğunluğunun yüzde 68'i vizeleme işlemlerinden kaynaklanıyor. Çağrı merkezi aramalarının da yüzde 65'i otobüs güzergahı ile ilgili. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ulaşım işlemlerini daha da kolaylaştıracak bir yazılım hayata geçirdik. Mobil uygulama ile yapılacak online dolumlar en geç 15 dakika sonra karta yükleniyor." dedi.

Aktaş uygulamanın, yolcuların Bursakartlarında kalan bakiyeyi görebilmesi ve herhangi bir bayiye gitmeden işlemlerini rahatlıkla yapabilmesi için devreye alındığını dile getirdi.

Öğrenci, öğretmen ya da tam aylık ve yıllık vize işlemlerinin de bu uygulamadan gerçekleştirilebildiğini bildiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Belge istenmeyen tüm vize işlemleri ofise gitmeden yapılabilecek hale geldi. Otobüse binerken 'Kartımda bakiye var mı, yok mu?' sorusu veya araç içinde bir başkasından kart isteme durumu artık son buluyor. Yeni teknoloji ile kartın sağ arkasındaki 14 karakteri mobil uygulamaya girerek kartımızın bakiyesini görebiliyoruz. Durakta beklerken çağrı merkezini aramadan, direkt uygulama üzerinden aracın nerede olduğunu ve ne kadar sürede geleceğini öğrenebiliyoruz. Bursa'nın herhangi bir yerine toplu taşıma kullanarak nasıl gidileceğinin cevabı da BursaKart Mobil'de. Nereye gideceğinizi yazdığınızda uygulama, en hızlı ve en ekonomik olarak nasıl gideceğinizi rota üstünde gösteriyor."