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Bursa’da uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı

22.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı

Polisin dur ihtarına uymayıp polis otomobillerine ve bir polis memuruna çarparak kaçan uyuşturucu taciri, nefes kesen operasyon ile yakalandı.

Narkotik polisi Bursa’dan İnegöl’e kadar kovaladığı şüpheliyi kaçtığı aracın lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Şüpheli araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalandı. Çantada 20 kilo 450 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden İnegöl ilçesine 34 FEM 434 plakalı hafif ticari araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, aracı Bursa’dan çıkar çıkmaz takibe aldı. İnegöl girişi polis ekipleri tarafından dubalarla ve araçlarla kapatıldı.

Polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli A.O. (40) otomobille yan yola girerek hızla kaçmaya başladı. Ekip otolarıyla önü kesilen şüpheli bir polis otomobillerine çarptı. Kazaya rağmen geri manevra yapan şüpheli, karayoluna çıkıp ters yöne doğru hızla kaçmaya başlarken, 1 polis memuruna çarparak yaraladı. Polis ekiplerinin havaya uyarı atışına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli A.O. (40) Kalburt deresi kenarında lastikleri patlayan araçtan inip bavul dolusu uyuşturucu maddeyle yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda ise 20 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kovalamaca ve şüphelinin yakalanma anı kameraya saniye saniye yansırken, şüpheli Bursa Emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

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