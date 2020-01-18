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  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 18.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda 560 gram sentetik uyuşturucu, 422 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ile alüminyum folyo ele geçirildi.

Ekipler, İ.A, E.M.A, M.U, M.T, E.K, Ş.K, O.K. ve A.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A, E.M.A. ve M.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uyuşturucu Operasyonu

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