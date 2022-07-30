Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, şüpheli E.G'yi (31) takibe aldı. Polis, yapılan fiziki takip ve araştırma sonunda şüpheliyi yakaladı.

E.G'nin üzerinden yapılan aramada, 160 gram metamfetamin, 8,5 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, 18 fişek, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

