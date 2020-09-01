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Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 01.09.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu M.T, A.Y.D, R.A, M.E.R'nin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda, meyve suyu kutusuna gizlenmiş 600 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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