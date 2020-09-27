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Bursa’da zabıtalar korona denetimi yaptı

BURSA HABERLERİ  | 27.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında otobüs ve minibüslerde maske ve mesafe denetimleri gerçekleştirdi.Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında şehrin farklı noktalarında denetimler yaptı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında otobüs ve minibüslerde maske ve mesafe denetimleri gerçekleştirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında şehrin farklı noktalarında denetimler yaptı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle beraber toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası seyahat yapan otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, maskeyle seyahat etmenin önemini sürücü ve yolculara anlattı. Vatandaşların genel olarak maske ve tedbir kurallarına uydukları gözlenirken, hassasiyet gösterenlere ekipler teşekkür etti.

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