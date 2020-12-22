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Bursa'da zincirleme kazada iki araç arasında sıkışan kişi yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 22.12.2020 14:19 | Son Güncelleme

Bursa'da zincirleme kazada iki araç arasında sıkışan kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki araç arasında sıkışan kişi yaralandı.

Kükürtlü Caddesi'ne ara sokaktan giren M.T. idaresindeki 16 BN 707 plakalı otomobil, B.A.G'nin kullandığı 16 KPY 23 plakalı otomobile, bu iki araç da yol kenarında park halindeki 16 ALG 988 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilinin bagajına pazardan aldığı eşyaları yerleştirirken kamyonet ile kendi aracı arasında kalarak yaralanan Murat B, çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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