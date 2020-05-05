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Bursa'daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

BURSA HABERLERİ  | 05.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bursa'daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira katkı sağladı.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, yaptığı açıklamada, organize sanayi bölgelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla bağış yapma yetkisi verildiğini hatırlattı.

Sosyal sorumlulukları yerine getirmede öncü ve örnek olmaya çalıştıklarını belirten Özsoy, "Yönetim olarak, oy birliğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na da bütçe imkanlarımızın elverdiği azami ölçüde bağış yapmaya karar verdik ve DOSAB olarak 1 milyon lira bağış yaptık." ifadesini kullandı.

Özsoy, birlik ve dayanışmanın artarak devam etmesi, sıkıntılı günlerin bir an önce geride kalmasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

Ersan Özsoy, şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor zamanlarda ortaya koyduğumuz dayanışmanın en güzel örnekleri arasında olan bu kampanyada toplanan paralarla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilave destekler sunulacak."

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Anahtar Kelimeler:
Destek Milli Dayanışma Kampanyası sanayi bölgesi

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