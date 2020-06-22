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Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 06:15 | Son Güncelleme

Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kestel'de, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu sel bölgesinde ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

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