Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bursa'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgenin tarihi silüetinin gün yüzüne çıkarılması için çok katlı 2 binanın daha yıkımı tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın ilk başkenti olan kentte yüzlerce yıllık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje aşamalar halinde ilerliyor.

Kamulaştırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da işlemleri tamamlanıp boşaltılan çok katlı binalar yıkılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cemal Nadir Caddesi'ne cepheli 5 katlı binanın ardından caddeye cepheli 270 metrekare taban alanlı 7 katlı yapının yıkımını gerçekleştirdi. Böylece, Pirinç Han ve Ulu Cami başta olmak üzere bölgenin tarihi silueti iyice belirginleşti.

Aynı hat üzerinde alışveriş merkezi yanında bulunan ve kamulaştırması tamamlanan 2 binanın yıkımı ise ilerleyen günlerde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunan bölgenin tam bir tarih hazinesi olduğunu vurguladı.

Bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Aktaş, "Kamulaştırma ve yıkım çalışmaları, program dahilinde devam ediyor. Ulu Cami'ye kadar uzayan bölgede yer alan sonradan yapılmış binaları kaldırarak tarihi alanın açığa çıkmasını sağlayacağız. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek." ifadelerini kullandı.

