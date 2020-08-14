YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 14.08.2020 20:34 | Son Güncelleme

Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi, İznik, Mudanya, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde, yasa dışı kenevir ekim alanlarının tespiti, kontrolü ve denetlenmesi için drone ile havadan keşif ve gözetleme yaptı.

Yapılan keşifin ardından 19 yasa dışı ekim yerinde, 10 bin 391 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve 17 şüpheli yakalandı.

Ekipler, İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik de operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 2 otomatik av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek

12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Bursa Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:32
Sabah
06:07
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.