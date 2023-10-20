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Bursa'dan Ankara'ya "Mütareke'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Meşalesi Yürüyüşü" başlatıldı

20.10.2023 12:31 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinden Ankara'nın Çankaya ilçesine sporcular tarafından meşalelerin de taşındığı yürüyüş başladı.

Mudanya ile Çankaya belediyelerince düzenlenen "Mütareke'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Meşalesi Yürüyüşü" öncesinde 11 Ekim 1922'de Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı Mütareke Evi Müzesi önünde tören yapıldı.

Yürüyüşe, beraberindeki grupla katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gazetecilere, Mudanya Mütarekesi'nin önemini göreve geldiği günden bu yana herkese anlatmaya çalıştığını söyledi.

Türkyılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada herkes bunu çok iyi biliyor ki Mudanya Mütarekesi, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ön sözü yani Mudanya Mütarekesi olmasaydı Lozan'a giden yol olmayacaktı." dedi.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Türkyılmaz ve beraberindekiler, meşale taşıyan sporcularla yürüyüşe geçti.

Bursa kent merkezi, Bilecik'in Bozüyük ilçesi ve Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşılarak 28 Ekim'de Çankaya'da tamamlanması planlanan yürüyüş sonrası grup, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

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