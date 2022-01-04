Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı

CEM ŞAN - Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa, ülkenin toplam dış satımından yüzde 6,63 pay aldı.

Bursa'dan geçen sene 184 ülke ve özerk bölge ile 14 serbest bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

İlin ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisi, 6 milyar 698 milyon 856 bin dolarlık ihracatla ilin toplam ihracatının yüzde 44,78'ini karşıladı.

Otomotivin ardından Bursa'dan en fazla ihracat, 1 milyar 718 milyon 27 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü tarafından yapıldı.

Kent ihracatında "tekstil ve ham maddeleri" sektörü üçüncü sırada yer aldı. Sektörün 2021 yılındaki dış satımı 1 milyar 198 milyon 469 bin dolar oldu.

Bursa'nın geçen yılki ihracatına, makine ve aksamları sektörü 953 milyon 446 bin, çelik sektörü 949 milyon 237 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 820 milyon 589 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 691 milyon 137 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 624 milyon 745 bin dolar katkıda bulundu.

- Almanya'ya 2,1 milyar dolarlık ihracat

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye geçen yıl dış satım, 2020'ye göre yüzde 18,9 artışla 1 milyar 797 milyon 774 bin dolardan, 2 milyar 138 milyon 208 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya ihracat ise aynı dönemde yüzde 7,3 artarak 1 milyar 541 milyon 780 bin dolardan, 1 milyar 655 milyon 18 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki İtalya'ya 2020'de 1 milyar 70 milyon 117 bin dolarlık ürün satılırken, 2021'de yüzde 12,8 artışla 1 milyar 207 milyon 24 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İspanya 1 milyar 148 milyon 516 bin dolarla dördüncü, ABD ise 766 milyon 133 bin dolarla beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

