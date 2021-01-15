Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek

"TÜBİTAK tarafından uygulanan '2244 Sanayi Doktora Programı' kapsamında 2020 yılı çağrısında sağlık alanında Bursa'da ilk defa sağlık ve diş hekimliği alanında Ermaksan ile iş birliği yaptık. İmzaladığımız protokol ile sağlık alanında, diş hekimliğinde alet ve ekipmanlarında çok ciddi atılımlar yapacağız inşallah. İthal ettiğimiz malzemeleri kendi mühendislerimizle imal etmek ve belli bir süre sonra da dışarıya ihraç etmek noktasında olacağız. Bunu Türkiye'nin geleceği açısından önemli görüyorum."

Sanayi ve üniversiteyi ileriye taşıyacak güzel projelerin hayata geçirildiğini belirten Kılavuz, şöyle devam etti:

Firmanın lazer ve çipler alanında iyi üretimler gerçekleştirdiğini kaydeden Kılavuz, el birliğiyle Bursa ve Türkiye'yi ileriye taşıma gayretinde olduklarını dile getirdi.

- Üç boyutlu sistemlerle sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojiler geliştirilecek

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan da makine teknolojileri alanında çalıştıklarını, uzun süredir yüksek teknoloji konusunda yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini anlatan Özkayan, "Yarı iletkenler, çip üretimi, lazer sistemleri, savunma sanayisi alanlarında yatırım ve üretim yapıyoruz, bunları ihraç ediyoruz. Uludağ Üniversitesi ile Rektörümüzün girişimciliğiyle ve destek olmasıyla, sağlık alanında teknoloji ile Ermaksan'ın üretim gücü ve pratiklerini, üniversitenin akademik gücünü bir araya getirerek bu alana da yönelmek istiyoruz." dedi.

Özkayan, araştırıp geliştirebilecekleri birçok şey olduğunu gördüklerine işaret etti.

Türkiye'nin yüksek teknolojide önemli ölçüde ithalata bağımlı olduğunu ifade eden Özkayan, "Hem ara ürünlerde hem de kullanılan ürünlerde bunu mutlaka kırmamız gerekiyor. Kendimiz üretirsek, teknolojiye de hakim olursak ve hatta bunu ihraç edersek bu ülke öyle güçlenecek. Bu anlamda üniversite-sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz. Sağlık ve tıp alanında birçok konu var. Özellikle 3 boyutlu sistemlerde implant geliştirme, mikroteknolojiler, biyoteknoloji alanlarında birlikte çalışacağız. Lazer teknolojisiyle geliştireceğimiz sistemler de var." bilgisini paylaştı.