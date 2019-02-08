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Bursalı genç tenisçi Defne Çırpanlı büyük başarı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

2004 doğumlu Defne Çırpanlı, İran'daki ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası'nda tekler kategorisinde birincilik, çiftler kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı.

Bursalı genç tenisçi Defne Çırpanlı büyük başarı

Defne Çırpanlı, İran'ın Kish Adası'nda düzenlenen 4. Fair Junior turnuvasında 18 yaş altı tek kızlarda birincilik, çift kızlarda ise ikincilik kupasını Ukraynalı Vlada Datsenko ile birlikte aldı.
Defne Çırpanlı geçtiğimiz yıllarda da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde muhtelif başarılar elde ederek Tennis Europe Junior organizasyonuna bağlı turnuvalarda ilk 100'ün içinde yer almıştı. Bu sene 2500 kişinin yer aldığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF Junior) sıralamasında İran turnuvası ile birlikte 1177 basamak yükselerek 880. sıraya yerleşti.

Tenisçi Defne Çırpanlı antrenmanlarını Bursa'da Ufuk Eroğlu ile birlikte 5 yaşından beri aralıksız sürdürüyor. Eğitimini Bursa'daki bir kolejde burslu olarak sürdüren Defne Çırpanlı iki yıl içinde ITF Junior sıralamasında ilk 100 içine girmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Çırpanlı ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası iran

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