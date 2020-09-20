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Bursalı ihracatçılar webinar programlarıyla yeni normale hazırlanıyor

BURSA HABERLERİ  | 20.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), salgın döneminde üyelerinin dış ticarette yol haritasını belirlemek üzere webinar toplantılarına devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), salgın döneminde üyelerinin dış ticarette yol haritasını belirlemek üzere webinar toplantılarına devam ediyor. Son bir buçuk aylık dönemde 13 farklı ülkeyi kapsayan 11 webinar programı gerçekleştirilirken, iş dünyasına hedef pazarlarda salgın sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verildi.
BTSO, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde düzenlediği webinarlar ile Bursalı ihracatçıları Ticaret Müşavirleri ile sanal ortamda bir araya getiriyor. BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında şimdiye dek 11 webinar düzenlendi. Webinarlarda Baltık Ülkeleri, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Romanya, Belçika, İspanya, Suudi Arabistan ve Tunus pazarları mercek altına alındı. Ülkelerdeki ticaret ve yatırım imkanlarının ele alındığı programlar, iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.
Düzenlenen webinarlarda, Büyükelçi, Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler ile toplantılara konuşmacı olarak katılan işbirliği kuruluşlarının temsilcileri bilgi ve tecrübelerini Bursa iş dünyasına aktarıyor. Programlarda hedef ülkelerdeki mevcut durum, salgın sonrasındaki işbirliği imkanları ve firmaların pazara girişte dikkat etmesi gereken konular işleniyor.
Son 1,5 aylık dönemde geniş katılımlı 11 webinar düzenleyen BTSO, yeni programlara da devam edecek. İlk olarak 22 Eylül’de Macaristan webinarı gerçekleştirilecek. Bu toplantı kapsamında ayrıca otomotiv sektörüne ilişkin online B2B programı yapılacak. BTSO, webinar takviminde ayrıca 23 Eylül Çarşamba günü Belarus ile 6 Ekim Salı günü Almanya programları yer alıyor.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının toplum sağlığı kadar ekonomiyi de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Salgının dünya genelinde birçok ezberi bozduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Salgının kontrol altına alınmasının ardından artık hem sosyal hayat hem de ekonomideki birçok kural eskisi gibi olmayacak. Ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerde birçok başlık yeniden ele alınacak. Küresel Fuar Acentesi Projemiz kapsamında salgın sürecinde dijital dünyanın imkanlarından maksimum düzeyde faydalanıyoruz. Hedef pazarlarımızdaki ticaret ve yatırım imkanlarının ele alındığı webinarlar iş dünyamızın merak ettiği sorulara cevap bulmasını sağlıyor” diye konuştu.

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