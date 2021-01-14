Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor

Osmangazi Belediyesi’nin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında online olarak düzenlediği Bursa’nın Hafızası programının ilk konuğu, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez oldu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Sevdanur Duman moderatörlüğünde gerçekleşen Bursa’nın Hafızası programında tarihi yaşatan müzeleri anlattı. Bugüne kadar onlarca müzenin kuruluşuna öncülük eden koleksiyoner Erdönmez, “550 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği, her şehre bir kent müzesi yapma kararı aldığında o bölgelerde ciddi anlamda hareketlilik başladı. Kaybolmakta olan tarihi eserlerin tamamı müzelerde yer aldı. Böylece yerel yönetimlerin yaptığı müzeler, kültürel eğitime büyük katkı sağladı” dedi.

Müzecilikte en önemli durumun halkın ilgisi olduğunu belirten Ahmet Erdönmez, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, büyüklerinden dinledikleri olayları müzelerde gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. İnsanların hafızalarını kaybetmemesi adına müzelerin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye, müzecilikte iyi mesafe aldı. Özellikle Kültür Bakanlığı’mız bu konuyla ilgili iyi işlere imza atıyor. Avrupa bizi ilgiyle takip ediyor” diye konuştu.

“Fetih Müzesi şehrin incisi”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tüm dünya adına özel bir yer olduğunu söyleyen Erdönmez, “Fetih Müzesi, şehrimizin adeta incisi. Burası, Bursa’mızın hem tarihine hem de turizmine büyük katkı sağladı. Değerlerimizin kaybolmaya yüz tuttuğu dönemde, 1 milyon ziyaretçi sayısı oldukça etkileyici. Ayrıca müze, kültür merkezi olarak da kullanılıyor. Bir ilçe yönetiminin böylesine değerli bir müzeyi hayata geçirmesi her açıdan büyük başarıdır. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini yürekten kutluyorum. Herkesin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezmesini tavsiye ediyorum” dedi.



