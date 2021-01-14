YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor

Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor

14.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor

Osmangazi Belediyesi’nin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında online olarak düzenlediği Bursa’nın Hafızası programının ilk konuğu, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez oldu.Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Sevdanur Duman moderatörlüğünde gerçekleşen Bursa’nın Hafızası programında tarihi yaşatan müzeleri anlattı.

Osmangazi Belediyesi’nin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında online olarak düzenlediği Bursa’nın Hafızası programının ilk konuğu, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez oldu.
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Sevdanur Duman moderatörlüğünde gerçekleşen Bursa’nın Hafızası programında tarihi yaşatan müzeleri anlattı. Bugüne kadar onlarca müzenin kuruluşuna öncülük eden koleksiyoner Erdönmez, “550 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği, her şehre bir kent müzesi yapma kararı aldığında o bölgelerde ciddi anlamda hareketlilik başladı. Kaybolmakta olan tarihi eserlerin tamamı müzelerde yer aldı. Böylece yerel yönetimlerin yaptığı müzeler, kültürel eğitime büyük katkı sağladı” dedi.
Müzecilikte en önemli durumun halkın ilgisi olduğunu belirten Ahmet Erdönmez, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, büyüklerinden dinledikleri olayları müzelerde gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. İnsanların hafızalarını kaybetmemesi adına müzelerin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye, müzecilikte iyi mesafe aldı. Özellikle Kültür Bakanlığı’mız bu konuyla ilgili iyi işlere imza atıyor. Avrupa bizi ilgiyle takip ediyor” diye konuştu.
“Fetih Müzesi şehrin incisi”
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tüm dünya adına özel bir yer olduğunu söyleyen Erdönmez, “Fetih Müzesi, şehrimizin adeta incisi. Burası, Bursa’mızın hem tarihine hem de turizmine büyük katkı sağladı. Değerlerimizin kaybolmaya yüz tuttuğu dönemde, 1 milyon ziyaretçi sayısı oldukça etkileyici. Ayrıca müze, kültür merkezi olarak da kullanılıyor. Bir ilçe yönetiminin böylesine değerli bir müzeyi hayata geçirmesi her açıdan büyük başarıdır. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini yürekten kutluyorum. Herkesin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

Bursa Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası çalışmaları yerinde inceledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası çalışmaları yerinde inceledi

Bursa'da tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

Bursa'da tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

Bursa'da evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'da evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'da "salça kazanı" tartışmasında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık yargılanıyor

Bursa'da "salça kazanı" tartışmasında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık yargılanıyor

Bursa'da bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu

Bursa'da bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu

Bursa'da kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'da kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.