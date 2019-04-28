Bursa'ya da yaramadı Akhisar'a da

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Bursaspor ile Akhisarspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde kalmak adına mutlak 3 puana ihtiyacı olan iki takım, 90 dakika boyunca gole ulaşamadı ve maç 0-0 sona erdi.

6 maçtır kazanamayan Bursaspor, üst üste 2. beraberliğini alırken 30 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan Bursaspor, ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu sezon 15. beraberliğini alan Bursaspor, ligin en çok berabere kalan takımı olmaya devam etti.

Akhisarspor ise 25 puanda kalırken bitime 4 hafta kala düşme hattının 5 puan gerisinde yer aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Akhisarspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topla kale dibinde buluşan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Zeki Yavru'nun savunmanın arkasına gönderdiği topta iki Akhisarsporlu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesinden çıkan Okan Kocuk, ceza alanının dışında topu kafayla ileri gönderdi.