Bursaspor 2 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Bursaspor dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçında karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Bursaspor, 4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un asistinde Burak Altıparmak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Bursaspor'da bir diğer Burak (Kapacak) sahneye çıktı ve takımını devre arasına 2-0'lık üstünlükle götürdü.