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Bursaspor 2 - 1 Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bursaspor 2 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Bursaspor dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçında karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Bursaspor, 4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un asistinde Burak Altıparmak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Bursaspor'da bir diğer Burak (Kapacak) sahneye çıktı ve takımını devre arasına 2-0'lık üstünlükle götürdü.

  1. dakikada Mevlüt Erdinç, farkı bire indirse de bu gol Fenerbahçe'ye yetmedi ve Bursaspor hazırlık maçında sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
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