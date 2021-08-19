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Bursaspor, Cristobal Jorquera'yı transfer etti

19.08.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, Cristobal Jorquera'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Şilili Cristobal Jorquera ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Şilili eski futbolcumuz Cristobal Jorquera ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Cristobal Jorquera'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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