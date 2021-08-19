Bursaspor, Cristobal Jorquera'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Şilili Cristobal Jorquera ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Şilili eski futbolcumuz Cristobal Jorquera ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Cristobal Jorquera'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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