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Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

BURSASPOR HABERLERİ  | 05.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bursaspor'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi alacaklarına karşılık, anlaşmalı olarak feshedildi.

Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da ayrılıklar devam ediyor. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1'inci Lig'de yoluna devam edecek yeşil beyazlı ekip, Aytaç Kara ile de yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon 800 bin liralık alacağını bırakan deneyimli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Aytaç böylelikle bu sezon Bursaspor'dan ayrılan 5'inci oyuncu oldu. Daha önce de Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Santiago Vergini ve Stephane Badji, yeşil beyazlı ekibe veda etmişti.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'a bedelsiz olarak gelen Aytaç, 32 lig maçında 2 bin 826 dakika süre aldı. Bu süreçte 6 gol ve 2 asist kaydeden orta saha oyuncusu, takımın hücuma en fazla katkı veren ismiydi.

Konyaspor'un ilgisi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun, bir başka yeşil beyazlı kulübün kadrosuna katılması bekleniyor.

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Bursaspor aytaç kara Spor Toto 1'inci Lig

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