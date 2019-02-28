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Bursaspor'da her şey var, gol ve galibiyet yok

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bursaspor ligdeki son 9 haftasında, önceki haftalara nazaran daha fazla topla oynamasına ve pozisyonlar bulmasına karşın galibiyet alamadı. Özellikle oyunun büyük bölümünü kanatlardan kuran yeşil beyazlılar, gollerinin büyük kısmını ise merkezden geliştirdiği ataklardan buldu.

Bursaspor'da her şey var, gol ve galibiyet yok

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarındaki oyununu, tabelaya yansıtmakta zorlandı. Ligin ilk 14 haftasında ortalama yüzde 50 olan topla oynama oranını son 9 haftada yeşil beyazlılar, yüzde 56.4'e çıkarmasına karşın bu süreç içerisinde galibiyet alamadı. Hücum aksiyonlarını sonuca çevirmekte zorlanan Samet Aybaba'nın öğrencileri, sezon boyunca rakip kaleyi ise 290 kez denemesine karşın bunlardan yalnızca 19 gol çıkarabildi. Bu açıdan yeşil beyazlılar, ligin en çok gol pozisyonuna giren takımları arasında yer almasına rağmen, attığı 19 golle aynı zamanda ligin en az gol atan takımı konumunda yer alıyor.

KANATLAR İŞLEMEDİ

Ligde geride kalan 23 haftada henüz hızlı ataktan gol bulamayan Bursaspor, oyunu ise daha çok kanatlara yaydı. Hücum organizasyonlarını yüzde 38 ile her iki kanada da eşit şekilde dağıtan yeşil beyazlılar, merkezden ise yüzde 24 oranında hücum etti. Ancak atılan gollerin önemli bir kısmını ise merkezden geliştirilen ataklar oluşturdu. Bursaspor, kanatlardan gelen ortalar sonucunda yalnızca 5 gol bulurken, merkezden gelişen ataklar sonucunda ise 9 gol kaydetti. Köşe vuruşu ve penaltı vuruşları sonrasında ise yeşil beyazlılar 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

YÜZDE 30'UNU ÜÇÜNCÜ BÖLGEYE YIKABİLDİ

Bursaspor, sezon genelinde topa hükmeden bir görüntü çizmesine karşın oyunu üçüncü bölgeye yaymakta ise zorlandı. Yeşil beyazlıların mücadelelerinde oyunun yüzde 47'si orta alanda oynanırken, yeşil beyazlılar sadece oyunun yüzde 30'unu üçüncü bölgeye yıkabildi. Gollerinin de yüzde 68'ini (13) açık oyundan bulan Bursaspor, yüzde 26'sını ise (5) set hücumlarından kaydetti, gollerin biri de penaltıdan geldi.

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