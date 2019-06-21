Bursaspor'da şok: Gelirlere el konuldu

23 Haziran Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek olan Bursaspor'da denetleme kurulu üyesi Tayfur Serdar Güllülü, mevcut yönetim kurulunun, alacaklarına karşılık gelirlere el koyduğunu kaydetti. Yönetiminin kurulunun, görev teslim anına kadar Bursaspor'un çıkarlarını gözetmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Güllülü, mevcut yönetim döneminde Spor Toto Süper Lig'den düşüş nedeniyle sadece 70 milyon lira yayın geliri kaybına uğrayacak Bursaspor'un geleceğine daha fazla kilit vurulmaması gerektiğini ifade etti. Sözleşmesi devam eden oyunculara ilişkin de tasarrufun gelecek yönetimin kararına bırakılması gerektiğini daha önce söylediklerini belirten Güllülü, açıklamasında şunlara yer verdi: "Kongre tarihine kadar transfer gelirinin yönetici alacaklarına mahsubu ya da kulüp alacaklarının temliki gibi yönetim kurulu kararı alınırsa bu kararların iptali için kurulumuzun gerekli işlemi başlatacağı konusunda da kendilerini uyarmıştık" dedi. STATTAN TAŞINMAZLARA VE TAKIM GELİRLERİNE KADAR

Bugün itibarıyla sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yönetim kurulu karar defteri’ni incelediğini belirten Güllülü, şu ifadeleri kullandı: "Üzülerek belirtmek isterim ki; bugün karar defterine eklenen 19 Haziran 2019 tarihli, 53 numaralı karar ve sonrasındaki kararların içeriğinin futbolcu satışlarından ve diğer kulüplerden alacaklardan doğmuş/doğacak tutarlarını yönetici alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu, kulübümüze ait Soğanlı Mahallesi Yakın Çevre Yolu üzerindeki mevcut taşınmazımın üzerine yönetici alacaklarına karşılık ipotek konulduğunu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile alakalı tüm isim hakları, reklam ve kira gelirleri üzerine yönetici alacaklarına karşılık temlik konulduğunu, Bursaspor Kulübü Derneği'ne Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ödenecek e-bilet, passolig ve doğmuş/doğacak tüm bilet gelirlerine yönetici alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpler Vakfı tarafından yapılacak kulüp lehine doğmuş/doğacak tüm alacaklardan yönetici alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu ve özetle yönetici alacaklarına karşılık kulübümüzün doğmuş/doğacak tüm takım gelirlerine temlik ve rehin konulduğunu tespit etmiş durumdayım."