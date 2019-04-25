Bursaspor’dan en fazla gol Akhisarspor’a

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Bursaspor, 28 Nisan Pazar günü evinde Akhisarspor'u ağırlayacak. Bu mücadelenin hazırlıklarına devam eden yeşil beyazlılar, özellikle gol yollarına çalışırken, sezonun bu noktada en kötü grafiğe takımı olarak dikkat çekiyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 25 kez fileleri havalandıran Bursa temsilcisi, buna karşın Manisa ekibi Akhisarspor karşısında ise gol bulmakta zorlanmıyor.

İLK YARIDAKI MAÇI DEPLASMANDA 4-2 KAZANDI

Yeşil beyazlılar, Manisa temsilcisiyle oynadığı son 4 Süper Lig maçında 8 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Bursaspor, deplasmanda 4-2 kazanırken bu sezon en fazla gol attığı karşılaşmayı da geride bıraktı. Dikkat çeken noktayı ise Bursa ekibinin, bu sezon içeride ve dışarıda şu ana dek karşılaştığı 12 rakibine iki maçta attığı gol sayılarının, Akhisarspor'a bir maçta attığı golden düşük olması oluşturdu.

AKHİSAR'A ATTIĞINI, DİĞER RAKİPLERİNE 2 MAÇTA ATAMADI

Bursaspor, Akhisar deplasmanından 4 gollü galibiyet elde ederken; Manisa ekibi dışında bu sezon en fazla golü Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor ağlarına bıraktı. Her iki takımla da içeride ve dışarıda oynayan yeşil beyazlılar, bu iki maçta toplam 3'er gol kaydetti. Mesut Bakkal'ın öğrencileri, içeride ve dışarıda oynadığı bu 12 takımdan yalnızca Medipol Başakşehir'e iki maçta da gol atamadı. Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan maçta Akhisarspor filelerine dört gol gönderen Bursaspor, daha önceki beş karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol attı.

