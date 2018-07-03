Bursaspor'dan Eto'o atağı

Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Konyaspor'dan ayrılmak isteyen Samuel Eto'o ile yakından ilgileniyor. Yeşil-beyazlı takım golcü sorununu Kamerunlu yıldız ile çözmeyi planlıyor. Samuel Eto'o geçtiğimiz sezon 29 maça çıkmış ve 12 gole imza atmıştı.
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