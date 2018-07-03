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Bursaspor'dan Eto'o atağı

BURSASPOR HABERLERİ  | 03.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon devre arasında Antalyaspor'dan Konyaspor'a transfer olan Eto'o için sürpriz bir iddia ortaya atıldı...

Bursaspor'dan Eto'o atağı

Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Konyaspor'dan ayrılmak isteyen Samuel Eto'o ile yakından ilgileniyor. Yeşil-beyazlı takım golcü sorununu Kamerunlu yıldız ile çözmeyi planlıyor. Samuel Eto'o geçtiğimiz sezon 29 maça çıkmış ve 12 gole imza atmıştı.

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Spor Toto Süper Lig samuel eto'o Bursaspor

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