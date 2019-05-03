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Bursaspor, Erzurum'da galibiyet arıyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 03.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Bursaspor, 4 Mayıs Cumartesi günü ligde karşılaşacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yenerek Erzurum'da ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

Bursaspor, Erzurum'da galibiyet arıyor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak bu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu randevuda hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. 30'uncu haftaya Bursaspor, 30 puanla 16'ncı sırada girerken; Erzurum temsilcisi ise 29 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.

EN SON 19 YIL ÖNCEYDİ

Bursaspor, son olarak Erzurum'a 10 Eylül 2000 tarihinde ayak bastı. O dönemki adıyla Erzurumspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000-2001 sezonunda oynanan lig mücadelesinin ikinci yarısında ise rakibini evinde ağırlayan yeşil beyazlılar, rakibini bu kez 6-0 yenerek rövanşı aldı. Ancak Bursaspor'un Erzurum'da henüz galibiyeti bulunmuyor. Yeşil beyazlılar, Erzurum'da oynadığı 3 maçı da kaybederken, yarın kazanması halinde ilk kez buradan galibiyetle ayrılacak.

DEPLASMAN GRAFİĞİ KORKUTUYOR

Bursaspor bu sezon deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. Dış sahadaki son galibiyetine ligin 13'üncü haftasındaki Akhisarspor maçında ulaşan yeşil beyazlılar, son 7 deplasmanda ise kazanamadı. Bu mücadelelerin 3'ünü kaybeden Mesut Bakkal'ın öğrencileri, 4 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Ayrıca yeşil beyazlılar Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı deplasmanda 4 maçtır da kazanamıyor. Yeşil beyazlılar bu ekiplere karşı dış sahada son 4 maçının 3'ünde berabere kaldı, birinde mağlup oldu.

MESUT BAKKAL İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 3 maçta galibiyet elde edemedi. Deneyimli çalıştırıcı, yeşil beyazlı takım ile birlikte Erzurum'da hem ilk galibiyetini almak, hem de tarihe geçmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı kariyerinde daha önce sadece bir kez galibiyetsiz uzun bir başlangıç yaptı. Bakkal, 2015/16 sezonunda Mersin İdmanyurdu'nu çalıştırdığı dönemdeki ilk 5 maçında galibiyete ulaşamamıştı. Ayrıca Bursaspor'un eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da uzun bir süre sonra yeşil beyazlı ekibe karşı takımını sahaya sürecek.

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Mesut Bakkal takımına güveniyor Mesut Bakkal takımına güveniyor
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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kg var oynayın.kim düşer die sormayın hadi bakim
yenılmesımde
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