Bursaspor, Erzurum'da galibiyet arıyor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak bu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu randevuda hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. 30'uncu haftaya Bursaspor, 30 puanla 16'ncı sırada girerken; Erzurum temsilcisi ise 29 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.

EN SON 19 YIL ÖNCEYDİ

Bursaspor, son olarak Erzurum'a 10 Eylül 2000 tarihinde ayak bastı. O dönemki adıyla Erzurumspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000-2001 sezonunda oynanan lig mücadelesinin ikinci yarısında ise rakibini evinde ağırlayan yeşil beyazlılar, rakibini bu kez 6-0 yenerek rövanşı aldı. Ancak Bursaspor'un Erzurum'da henüz galibiyeti bulunmuyor. Yeşil beyazlılar, Erzurum'da oynadığı 3 maçı da kaybederken, yarın kazanması halinde ilk kez buradan galibiyetle ayrılacak.