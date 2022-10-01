Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor Kulübünün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, ligin 7. haftasında Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılacak olan olağanüstü genel kurulla ilgili detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Esenler Erokspor'a evinde 3-0 mağlup olan Bursaspor, ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6 puan alabildi.



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