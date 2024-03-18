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Bursateknopark projesine 250 bin euro erasmus desteği

İHA İHA
18.03.2024 10:03
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Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine büyük katkı sağlayan Bursateknopark, ‘ERASMUS-KA220-ADU Programı’ çerçevesinde ‘ENTRANT’ projesi ile 250 bin Euro destek almaya kazandı.

Bursateknopark projesine 250 bin euro erasmus desteği

Bursateknopark, bu desteği alabilen 4 kurumdan biri olurken, proje ile kuluçkaların girişimcilik, dijital bilgi ve beceri düzeyleri desteklenecek.

Bursateknopark, firmaların yenilik ve rekabet gücünü artırmada kritik rol üstlenirken, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik ederek Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Hem Ar-Ge ofisleri hem de kuluçka kısımlarında genişleme konusunda gerekli projeleri yürüterek, firma sayısını en az 3 katına çıkartmayı hedefleyen Bursateknopark, ERASMUS- KA220-ADU Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. 2 yıl sürecek olan 250 bin Euro destekli “Enhancement of Incubators’ International EntrepreneurshipandTradeAbilities in Digital Platform” (ENTRANT) projesi, 6 partner ve 2 yardımcı ortaktan oluşuyor. Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nunliderliğindeki proje ekibinde; Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, Dr. Öğretim Üyesi Göksel Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Meral Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Atike Köken, Dr. Oya Güler, Havanur Yılmaz, Ayşenur Sığındere ve Yasemin Aktoprak bulunuyor.

DİJİTAL ORTAMDA EĞİTİMLER

Teknoparklardaki kuluçkaların girişimcilik, dijital bilgi ve beceri düzeyleri desteklenecek olan ENTRANT projesi ile ticarete yeni başlayan kuluçka merkezlerindeki şirketlerin, girişimcilik desteğine ihtiyaç duyan kooperatiflerin ve start-up’ların sürdürülebilirliğini destekleyen dijital bir ortam sağlanacak. Proje içerisinde kuluçka firmaları için özel olarak hazırlanacak dijital platformda, geniş eğitimler ve mentorlükler sağlanmak üzere altyapı oluşturulacak ve uygulamalar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda projedeki sinerjinin arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla ortakların bir araya gelmesi sağlanacak.

Bursateknopark projesine 250 bin euro erasmus desteği

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